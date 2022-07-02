Поргина рассказала об отношении к россиянам в Болгарии

«Русских здесь не притесняют: все живут очень мирно. Болгары нас любят: все улыбаются, здороваются. Очень доброжелательное отношение! Были, правда, выступления в одной гостинице от украинцев: «Русские, пошли, вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз». Тут же вызвали полицию и они успокоились», — поделилась вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова.