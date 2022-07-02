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37 минут назад

Вдова Караченцова рассказала об отношении к россиянам в Болгарии

Газета.Ru

Актриса Людмила Поргина, в настоящий момент продолжающая восстановление после операции в Болгарии, рассказала об отношении к россиянам в стране. Ее слова приводит издание PROZVEZD.

Поргина рассказала об отношении к россиянам в Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Русских здесь не притесняют: все живут очень мирно. Болгары нас любят: все улыбаются, здороваются. Очень доброжелательное отношение! Были, правда, выступления в одной гостинице от украинцев: «Русские, пошли, вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз». Тут же вызвали полицию и они успокоились», — поделилась вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова.

При этом она отметила, что в целом с украинцами в Болгарии у нее «все отлично».

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«Мы целуемся при встрече, обнимаемся. Говорим о жизни, о Коле, о спектаклях», — заключила Поргина.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,ЕС,
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