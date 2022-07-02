Проклова рассказала о серьезном конфликте с дочерью

Елена Проклова рассказала о том, что со старшей дочерью Ариной у нее был затяжной конфликт, из-за которого мать и дочь не разговаривали годами.
Актриса родила первую дочь в 18 лет. Юной матери самой требовалось и встать на ноги, и выучиться, и состояться в профессии. Дедушка и бабушка помогали в воспитании ребенка. Однако при этом они, по словам Елены, ее активно критиковали. Об этом пишут 7days.
«Арина росла с ощущением, что она несчастный брошенный ребенок. Хотя, я уверена, все было бы иначе, если бы мои родители постоянно ей этого не внушали», - объяснила актриса.
Глобальный скандал с дочкой случился у Прокловой, когда Елена снова собралась замуж. Арина была категорически против.
«Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это право», — привела она слова дочери.
Взаимопонимание не приходило и с течением времени.
«Мы прервали с ней отношения на три года после того, как она в ультимативной форме стала мне рассказывать, что я обязана для нее сделать. Ей было двадцать с лишним лет, она уже вышла замуж, а я должна была ей квартиру и что-то еще. Я сказала: «Вот я оплачивала тебе институт. Но как только ты из него ушла, мои обязательства по отношению к тебе кончились. Все строится только на том, хочу я что-то для тебя сделать или не хочу. Чтобы я хотела, ты должна более уважительно ко мне относиться», - вспоминает Елена.
К счастью, позднее Елена все же поняла, что сама не научила дочь жить по-другому. А Арина, повзрослев, осознала, что мама-родной человек, который хочет ей только добра.
«Это семейная дрязга, которая, слава богу, ушла в прошлое. Теперь у нас с Ариной прекрасные отношения», - резюмировала Проклова.
Актриса Елена Проклова озвучила размер своей пенсии. Как сообщает prozvezd.info, знаменитость призналась, что не прекращает работать чтобы позволять себе жить так, как ей хочется.