Собчак сообщила, в какую страну собирается поехать с сыном

Ксения Собчак в микроблоге рассказала подписчикам, куда в ближайшее время отправляется отдыхать. На этот раз светская львица проигнорировала всякие экзотические курорты, предпочтя им проверенную годами Турцию.
«Лично у меня Турция много лет ассоциировалась с моими первыми поездками на отдых: начало нулевых, Анталия, All Inclusive - ну вы поняли. Но в Турции уже давно все изменилось: классные отели, сервис очень крутого уровня, идеально для расслабленного семейного отдыха с детьми. Я и сама туда скоро собираюсь - уже заготовила 7 купальников, так что готовьтесь к спаму в сторис», - объявила Собчак.
В социальной сети Ксения разместила фотографии выбранного ею отеля, а также расхвалила те условия для вип-отдыха, которые он предлагает. Многие подписчики решили, что этот пост – рекламного характера, благодаря чему отдых телеведущей будет дешевле заявленные в прайсе гостиницы цен, - информирует Экспресс Газета.
Кунцевский суд Москвы принял решение отклонить коллективный иск, поданный против телеведущей Ксении Собчак из-за ее интервью с блогершей Еленой Блиновской.