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28 минут назад

Собчак сообщила, в какую страну собирается поехать с сыном

Ирина Лебедева

Ксения Собчак в микроблоге рассказала подписчикам, куда в ближайшее время отправляется отдыхать. На этот раз светская львица проигнорировала всякие экзотические курорты, предпочтя им проверенную годами Турцию.

Собчак сообщила, в какую страну собирается поехать с сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лично у меня Турция много лет ассоциировалась с моими первыми поездками на отдых: начало нулевых, Анталия, All Inclusive - ну вы поняли. Но в Турции уже давно все изменилось: классные отели, сервис очень крутого уровня, идеально для расслабленного семейного отдыха с детьми. Я и сама туда скоро собираюсь - уже заготовила 7 купальников, так что готовьтесь к спаму в сторис», - объявила Собчак.

В социальной сети Ксения разместила фотографии выбранного ею отеля, а также расхвалила те условия для вип-отдыха, которые он предлагает. Многие подписчики решили, что этот пост – рекламного характера, благодаря чему отдых телеведущей будет дешевле заявленные в прайсе гостиницы цен, - информирует Экспресс Газета.

Кунцевский суд Москвы принял решение отклонить коллективный иск, поданный против телеведущей Ксении Собчак из-за ее интервью с блогершей Еленой Блиновской.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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