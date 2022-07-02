Собчак сообщила, в какую страну собирается поехать с сыном

«Лично у меня Турция много лет ассоциировалась с моими первыми поездками на отдых: начало нулевых, Анталия, All Inclusive - ну вы поняли. Но в Турции уже давно все изменилось: классные отели, сервис очень крутого уровня, идеально для расслабленного семейного отдыха с детьми. Я и сама туда скоро собираюсь - уже заготовила 7 купальников, так что готовьтесь к спаму в сторис», - объявила Собчак.