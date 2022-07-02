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1 час назад

Лоза выступил против присвоения Шатунову звания народного артиста

Ирина Лебедева

Проводить Юрия Шатунова в последний путь пришли тысячи поклонников. Как оказалось, кумир миллионов не имел никаких официальных званий. Поэтому фанаты создали петицию, где просили присвоить певцу звание народного артиста РФ посмертно.

Лоза выступил против присвоения Шатунову звания народного артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его знает каждый. Его творчеством увлекались люди от мала до велика: это и дети 80-х, и 90-х, и 2000-х. На концерты артиста ходила публика от 15 до 70... Его песни звучали абсолютно везде. От домашних посиделок до масштабных мероприятий».

Как рассказывает Экспресс Газета, Управление по работе с обращениями граждан администрации президента рассмотрела запрос и ответило гражданам. Как оказалось, что звание народного артиста присваивается только обладателям статуса «Заслуженный артист РФ» или «Заслуженный деятель искусств РФ». А присвоение почетных званий за творческие заслуги посмертно вообще не практикуется.

Юрий Лоза высказал свою точку зрения по данной ситуации изданию gazeta.ru.

«Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии. Потому что сами песни с точки зрения искусства, с точки зрения профессионализма не выдерживают никакой критики», - заявил певец.

Кроме того, Лоза уверен, что все мирское уже не нужно покойному артисту.

«Он ушел, за него молиться надо, свечки за него ставить, приходить на могилу и приносить цветы, потому что это все передастся туда, на небеса, а народное не передастся туда».

В день прощания с артистом на Троекуровское кладбище пришло более 14 тысяч человек. Из-за такого количества желающих проститься церемония была продлена на два часа.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Юрий Лоза,
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