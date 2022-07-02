Лоза выступил против присвоения Шатунову звания народного артиста

«Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии. Потому что сами песни с точки зрения искусства, с точки зрения профессионализма не выдерживают никакой критики», - заявил певец.