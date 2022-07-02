Появилось видео с Пугачевой и детьми на прогулке в Юрмале

Алла Борисовна с детьми накануне приехала в Юрмалу, где и ранее проводила летние месяцы. Примадонну сняли прогуливающейся вдоль моря с Лизой и Гарри, тут же и няня ребятишек. Максима Галкина рядом нет.

Отличный денек, на пляже много отдыхающих, люди купаются и загорают. Однако звездное семейство, видимо, просто дышит морским воздухом – все налегке, никаких аксессуаров с купальными принадлежностями не замечено. Пугачева выбрала вполне демократичный наряд – белую свободную футболку и белые шорты, демонстрируя стройные ножки. Видео выложено в Телеграм-каналах.