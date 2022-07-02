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2 часа назад

Появилось видео с Пугачевой и детьми на прогулке в Юрмале

Ирина Лебедева

Алла Борисовна с детьми накануне приехала в Юрмалу, где и ранее проводила летние месяцы. Примадонну сняли прогуливающейся вдоль моря с Лизой и Гарри, тут же и няня ребятишек. Максима Галкина рядом нет.

Отличный денек, на пляже много отдыхающих, люди купаются и загорают. Однако звездное семейство, видимо, просто дышит морским воздухом – все налегке, никаких аксессуаров с купальными принадлежностями не замечено. Пугачева выбрала вполне демократичный наряд – белую свободную футболку и белые шорты, демонстрируя стройные ножки. Видео выложено в Телеграм-каналах.

СМИ пишут, что Алла Борисовна просто сбежала в Латвию от жары, которая сейчас наступила в Израиле. В это время года температура на «земле обетованной» может доходить до 40 градусов. Стоит отметить, что для 73-летней Пугачевой такая погода грозит серьезными последствиями для организма.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,
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