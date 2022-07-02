Умер актер Джо Теркел, сыгравший бармена в "Сиянии" Кубрика

Американский актер Джо Теркел, наиболее известный ролью бармена в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончался. На момент смерти ему было 94 года. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на его родственников, передает РИА Новости.

Фото: Кадр из фильма "Сияние" Кадр из фильма "Сияние"

Семья актера оповестила, что Теркел умер в больнице в штате Калифорния.