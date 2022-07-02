Умер актер Джо Теркел, сыгравший бармена в "Сиянии" Кубрика

Американский актер Джо Теркел, наиболее известный ролью бармена в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончался. На момент смерти ему было 94 года. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на его родственников, передает РИА Новости.
Семья актера оповестила, что Теркел умер в больнице в штате Калифорния.
Издание напоминает, что актер также снялся в других знаменитых картинах Кубрика — «Убийство» и «Тропы славы». Кроме того, Теркел играл одну из главных ролей в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».