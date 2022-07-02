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59 минут назад

Умер актер Джо Теркел, сыгравший бармена в "Сиянии" Кубрика

Елена Прошина

Американский актер Джо Теркел, наиболее известный ролью бармена в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончался. На момент смерти ему было 94 года. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на его родственников, передает РИА Новости.

Умер актер Джо Теркел, сыгравший бармена в "Сиянии" Кубрика
Фото: Кадр из фильма "Сияние"Кадр из фильма "Сияние"

Семья актера оповестила, что Теркел умер в больнице в штате Калифорния.

Издание напоминает, что актер также снялся в других знаменитых картинах Кубрика — «Убийство» и «Тропы славы». Кроме того, Теркел играл одну из главных ролей в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».

Шоу-бизнес,Скотт Ридли,Стэнли Кубрик,
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