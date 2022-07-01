Певица Алла Пугачева вместе с двойняшками Лизой и Гарри покинули Израиль, их заметили во время прогулки по пляжу в Юрмале. Об этом сообщает GRAZIA.
Отмечается, что юмориста Максима Галкина с семьей не было. Вероятно, он остался в Кесарии, ведь в Израиле у него запланированы выступления. В Латвию с шоу он приедет в августе.
Никаких комментариев насчет отъезда в Юрмалу Пугачевой с детьми ни певица, ни ее муж пока не дали.
Напомним, что вскоре после начала спецоперации на Украине звездная семья уехала из России и отправилась в Израиль. Галкин и Пугачева объясняли свой отъезд отпуском и поправлением здоровья. Действительно ли именно это подтолкнуло их уехать из РФ или же причина кроется в высказываниях юмориста о спецоперации на Украине до сих неизвестно, однако чета все же планирует вернуться к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу.