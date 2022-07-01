Певица Алла Пугачева вместе с двойняшками Лизой и Гарри покинули Израиль, их заметили во время прогулки по пляжу в Юрмале. Об этом сообщает GRAZIA.

Отмечается, что юмориста Максима Галкина с семьей не было. Вероятно, он остался в Кесарии, ведь в Израиле у него запланированы выступления. В Латвию с шоу он приедет в августе.

Никаких комментариев насчет отъезда в Юрмалу Пугачевой с детьми ни певица, ни ее муж пока не дали.