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11 минут назад

Признанный иноагентом Моргенштерн заявил о прибытии в Москву

Илья Родин

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), опубликовал в своих социальных сетях видео из Москвы. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Признанный иноагентом Моргенштерн заявил о прибытии в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты канала отметили, что популярный исполнитель, скорее всего, прилетел в столичный аэропорт Домодедово «из Праги через ОАЭ».

Короткий текст сопровождается роликом. В нем Моргенштерн эмоционально рассказывает о своих впечатлениях от возвращения в Россию. Кроме того, он приглашает своих фанатов в ресторан Kaif, чтобы отметить его возвращение. На видео также замечен стример Frame Tamer.

Перед вылетом рэпер сообщил в своем Telegram-канале, что намеревается вернуться домой. В качестве подтверждения он разместил снимок авиабилета Прага-Москва, напоминает «Московский комсомолец».

Ранее в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы сообщили, что ресторану Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве выписан штраф на 1,5 млн рублей. Причиной стала продажа алкоголя без лицензии.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Аэропорт Домодедово,
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