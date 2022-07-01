Признанный иноагентом Моргенштерн заявил о прибытии в Москву

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), опубликовал в своих социальных сетях видео из Москвы. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналисты канала отметили, что популярный исполнитель, скорее всего, прилетел в столичный аэропорт Домодедово «из Праги через ОАЭ».

Короткий текст сопровождается роликом. В нем Моргенштерн эмоционально рассказывает о своих впечатлениях от возвращения в Россию. Кроме того, он приглашает своих фанатов в ресторан Kaif, чтобы отметить его возвращение. На видео также замечен стример Frame Tamer.

Перед вылетом рэпер сообщил в своем Telegram-канале, что намеревается вернуться домой. В качестве подтверждения он разместил снимок авиабилета Прага-Москва, напоминает «Московский комсомолец».