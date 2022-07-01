Little Big объяснили, почему уехали из России в США

«Уехали я, наш саунд-продюсер, Соня и Алина Пязок. Сейчас к нам присоединился наш менеджер Андрей. Пока это не мешает работе, мы пишем новую музыку и снимаем клип. Что будет дальше, мы не знаем», — отметил музыкант.