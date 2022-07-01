Little Big объяснили, почему уехали из России в США

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) заявил, что коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения, которые дает этот город. Об этом музыкант рассказал в интервью Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов).
«Это центр мирового шоу-бизнеса. Мы всегда хотели хоть как-то укрепиться на мировой арене, нам никогда не была интересна только Европа, США или Россия. Мы всегда хотели стать большой, популярной группой. Америка — единственное место, где это возможно», — отметил Ильич.
По словам Прусикина, не все члены коллектива переехали в США — часть команды осталась в России.
«Уехали я, наш саунд-продюсер, Соня и Алина Пязок. Сейчас к нам присоединился наш менеджер Андрей. Пока это не мешает работе, мы пишем новую музыку и снимаем клип. Что будет дальше, мы не знаем», — отметил музыкант.
24 июня Little Big выпустили антивоенный клип и песню «Generation Cancellation», в котором снялись обнаженными. Вскоре группа объявила об отъезде из России.