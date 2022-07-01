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1 час назад

Макаревич пообещал выступить в России

Елена Прошина

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пообещал в будущем снова выступить в России. В своем Telegram-канале он поделился фотографиями и видеозаписями с юбилейного концерта группы в Москве в 2019 году.

Макаревич пообещал выступить в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня очень приятно вспоминать те концертные дни. Но мы уверены, что мы еще обязательно сыграем перед вами вживую», — написал музыкант.

Напомним, что сейчас Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн живет в Израиле. 30 марта 2022 года у пары родился сын Эйтан.

Ранее фронтмен поделился впечатлениями от посещения концерта юмориста Максима Галкина. Он признался, что из-за огромного интереса поклонников мероприятие для него стало «адом».

Позднее артист сделал «интересное наблюдение». По мнению Макаревича, из-за пережитых в прошлом потрясений население Израиля консолидировано и чувствует себя одной семьей.

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