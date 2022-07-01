В Госдуме пообещали Моргенштерну проблемы

Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн в случае возвращения в Россию может столкнуться с проблемами. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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Летом 2020 года Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за упоминание запрещенных веществ в песнях и клипах. Рэпер утверждал, что в обеих композициях слова о наркотических веществах произносит другой исполнитель Yung Trappa (Владислав Ширяев). Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что музыкант торгует наркотиками в социальных сетях. После этого Алишер Моргенштерн покинул Россию и уехал в ОАЭ, а затем в Израиль.

Накануне его заметили с бывшей супругой Диларой Зинатуллиной в Чехии. Рэпер опубликовал снимок авиабилета из Праги в Москву, а также позвал подписчиков в свой ресторан. Поклонники решили, что он намерен вернуться на родину.

По словам Елены Драпеко, Алишер Моргенштерн является гражданином России и имеет право вернуться домой в любой момент.

«Но, я думаю, что здесь у него будут проблемы. Я думаю, что если он будет выступать так, как он выступал раньше, то, скорее всего, у него будут проблемы административного порядка. Я думаю, что самое страшное — это если ему откажут его поклонники в понимании и принятии», - пояснила она.

Парламентарий уверена, что лучшее, что могут сделать жители России, не смотреть выступления рэпера, который зарабатывал «на хайпе, в блоге, на выступлениях, в интернете».

«Я бы посоветовала россиянам не смотреть его, потому что он, похоже, не любит Россию и не любит нас всех», - заявила она.