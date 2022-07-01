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41 минуту назад

Музыкант Андрей Макаревич хочет дать концерт в России

Слово и Дело

Музыкант Андрей Макаревич пообещал в будущем выступить со своей группой «Машина времени» в России.

Уехавший в Израиль Макаревич задумался о концерте в России
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале Макаревич предался ностальгии и опубликовал снимок с одного из старых концертов. Он подчеркнул, что в нынешнее время особенно приятно вспоминать о хороших событиях из прошлого.

Напомним, Макаревич высказался против проведения спецоперации по защите граждан Донбасса и переехал в Израиль. После ряда критических заявлений в адрес России артисту так и не удалось провести ни одного концерта в родной стране.

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