Экс-солистка «Ранеток» раскрыла доходы участниц группы

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала, какие гонорары за выступления получали участницы коллектива. В эфире передачи «Детектор» на телеканале «Пятница!» она призналась, что самые высокие доходы были у продюсеров.

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Сами участницы группы получали от 30 до 100 тыс. за одно мероприятие. Наиболее крупными были выступления в «Олимпийском» и Лужниках», а также перед концертом Бритни Спирс. Ведущий шоу Марк Бартон назвал прибыль девушек «копейками».

Отмечается, что за пять лет существования группы каждая из бывших «ранеток» заработала по 6 млн рублей.