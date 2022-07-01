Экс-солистка «Ранеток» раскрыла доходы участниц группы

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала, какие гонорары за выступления получали участницы коллектива. В эфире передачи «Детектор» на телеканале «Пятница!» она призналась, что самые высокие доходы были у продюсеров.
Сами участницы группы получали от 30 до 100 тыс. за одно мероприятие. Наиболее крупными были выступления в «Олимпийском» и Лужниках», а также перед концертом Бритни Спирс. Ведущий шоу Марк Бартон назвал прибыль девушек «копейками».
Отмечается, что за пять лет существования группы каждая из бывших «ранеток» заработала по 6 млн рублей.
Напомним, что ранее актриса сериала «Ранетки» Анастасия Калманович рассказала, что уже два месяца страдает от паралича Белла — нейропатии лицевого нерва. Она решилась показать последствия заболевания вслед за Джастином Бибером, у которого проявилась такая же болезнь.