В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
12 минут назад

Разин публично высказался о Шатунове на девятый день после смерти

Елена Прошина

На девятый день после смерти Юрия Шатунова экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал пост в социальных сетях, в котором причислил себя к ближайшему кругу артиста. Об этом пишет «СтарХит».

Разин публично высказался о Шатунове на девятый день после смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Разина, он испытал настоящее потрясение после известия о смерти певца. Он еще раз выразил соболезнования его семье, отметив, что у Шатунова кроме жены, детей и его больше никого на свете не было. Тем самым продюсер причислил себя к ближайшему кругу Юрия.

«Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы "Ласковый май". Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом. Царствие небесное», — написал Разин.

Напомним, после смерти певца Разин столкнулся с лавиной хейта в свой адрес. Его упрекают в том, что у Шатунова не выдержало сердце из-за тянувшихся многие годы судов с Разиным. Судебные тяжбы могли повлиять на ухудшение здоровья певца.

Впрочем, Андрей Разин не считает, что виноват в случившемся. А на похоронах он не присутствовал потому, что не смог купить билет в Россию.

Ранее знакомый Разина Андрей Тимофеев рассказал, что продюсер сейчас может проживать в турецкой Анталии, где он купил апартаменты. Сам же продюсер ранее рассказывал, что поселился в США.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители