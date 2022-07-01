Разин публично высказался о Шатунове на девятый день после смерти

На девятый день после смерти Юрия Шатунова экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал пост в социальных сетях, в котором причислил себя к ближайшему кругу артиста. Об этом пишет «СтарХит».

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По словам Разина, он испытал настоящее потрясение после известия о смерти певца. Он еще раз выразил соболезнования его семье, отметив, что у Шатунова кроме жены, детей и его больше никого на свете не было. Тем самым продюсер причислил себя к ближайшему кругу Юрия.

«Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы "Ласковый май". Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом. Царствие небесное», — написал Разин.

Напомним, после смерти певца Разин столкнулся с лавиной хейта в свой адрес. Его упрекают в том, что у Шатунова не выдержало сердце из-за тянувшихся многие годы судов с Разиным. Судебные тяжбы могли повлиять на ухудшение здоровья певца.

Впрочем, Андрей Разин не считает, что виноват в случившемся. А на похоронах он не присутствовал потому, что не смог купить билет в Россию.