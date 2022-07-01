Признанного иноагентом Моргенштерна проверят на мошенничество

Полиция проводит проверку по факту возможного мошенничества после продажи билетов на несостоявшийся концертный тур признанного в РФ иноагентом Моргенштерна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Мероприятия должны были пройти осенью 2021 года.

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Напомним, что в ноябре 2021 года концертный директор музыканта заявил, что рэпер не собирается проводить концерты в России. Мероприятие, которое было намечено на 26 ноября в столичном баре Gipsy, перенесли без указания точной даты.

Отмена концертов была связана с отъездом музыканта из России после слов главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он заявил, что рэпер может быть связан с торговлей наркотиками. Моргенштерн перебрался в Дубай, где купил недвижимость, а после переехал жить в Израиль.