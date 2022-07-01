Украинец заменил россиянина в совете организатора «Евровидения»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий (НОТУ) вошел в новый состав Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса «Евровидение». Как сообщает «Газета.ru», он заменит в нем представителя Первого канала Сергея Паркера.
Мандат в совете EBU также получила гендиректор баварской телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk Катя Вильдермут — она заменила Томаса Беллюта от немецкого канала ZDF.
Также совет переизбрал на второй двухлетний срок президента организации Дельфину Эрнотт Кунси и вице-президента Петра Дворжака. Их мандат начнет действовать с начала следующего года.
Напомним, что в конце мая 2022 года Европейский вещательный союз официально приостановил членство российских вещателей в организации, ссылаясь на ситуацию в Украине. При этом 17 июня EBU отказал Украине в проведении «Евровидения» в 2023 году из-за сложностей в обеспечении безопасности участников. Страна опротестовала решение.