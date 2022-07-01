Украинец заменил россиянина в совете организатора «Евровидения»

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий (НОТУ) вошел в новый состав Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса «Евровидение». Как сообщает «Газета.ru», он заменит в нем представителя Первого канала Сергея Паркера.

Мандат в совете EBU также получила гендиректор баварской телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk Катя Вильдермут — она заменила Томаса Беллюта от немецкого канала ZDF.

Также совет переизбрал на второй двухлетний срок президента организации Дельфину Эрнотт Кунси и вице-президента Петра Дворжака. Их мандат начнет действовать с начала следующего года.