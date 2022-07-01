Макаревич собирается выступить в России

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился с подписчиками Telegram-канала фотографиями и видео с юбилейного концерта коллектива в Москве в 2019 году. Он проходил на стадионе «Открытие Арена» в честь 50-летия группы.

«Сегодня очень приятно вспоминать те концертные дни. Но мы уверены, что мы еще обязательно сыграем перед вами вживую», — написал артист.

Сейчас Андрей Макаревич вместе с женой израильтянкой Эйнат Кляйн находятся в Израиле. Они в браке с декабре 2019 года, а 30 марта 2022 года у супругов родился сын, которого они назвали Эйтан. Он появился на свет в Тель-Авиве, о чем сообщалось в соцсетях.