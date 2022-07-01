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1 час назад

Макаревич пообещал в будущем выступить в России

Газета.Ruиещё 1

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился с подписчиками Telegram-канала фотографиями и видео с юбилейного концерта коллектива в Москве в 2019 году. Он проходил на стадионе «Открытие Арена» в честь 50-летия группы.

Макаревич собирается выступить в России
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«Сегодня очень приятно вспоминать те концертные дни. Но мы уверены, что мы еще обязательно сыграем перед вами вживую», — написал артист.

Сейчас Андрей Макаревич вместе с женой израильтянкой Эйнат Кляйн находятся в Израиле. Они в браке с декабре 2019 года, а 30 марта 2022 года у супругов родился сын, которого они назвали Эйтан. Он появился на свет в Тель-Авиве, о чем сообщалось в соцсетях.

Ранее Макаревич назвал адом посещение концерта Галкина из-за встречи с фанатами.

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,
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