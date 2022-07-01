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2 часа назад

Уехавший в США солист Little Big переоделся в женщину в поддержку ЛГБТ

Елена Прошина

Солист группы Little Big Илья Прусикин, не так давно переехавший в США, снялся в фотосессии, для которой переоделся в женщину. Об этом пишет «Слово о дело».

Уехавший в США солист Little Big переоделся в женщину в поддержку ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала спецоперации на Украине участники группы Little Big резко осудили действия России и уехали в Лос-Анжелес. После скандального переезда музыканты выступил с поддержкой ЛГБТ-движения и приняли участие в так называемом «месяце гордости».

Солист коллектива Илья Прусикин снялся в фотосессии, примерив на себя женский образ. На фото артист позирует со своей возлюбленной Софьей Таюрской. В кадре он запечатлен в синем платье, при этом скрывать татуировки и усы музыкант не стал.

Ранее коллектив выпустил антироссийский клип. В нем музыканты выразили свое негативное отношение к спецоперации на территории Украины. В ответ на это продюсер Иосиф Пригожин назвал артистов «малообразованными» и предложил лишить их российского гражданства. По его мнению, музыканты пытаются рассказывать про пацифизм в то время, как Запад «занимается геноцидом нашего народа». Пригожин подчеркнул, что таких артистов нужно забыть, как страшный сон.

Депутат Государственной Думы Роман Худяков назвал коллектив предателями. По его словам, музыканты забыли, что еще недавно стабильно зарабатывали в России, ведя роскошный образ жизни и не отказывая себе в приобретении элитной недвижимости и автомобилей.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Иосиф Пригожин,Роман Худяков,Госдума,
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