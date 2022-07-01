Уехавший в США солист Little Big переоделся в женщину в поддержку ЛГБТ

Солист группы Little Big Илья Прусикин, не так давно переехавший в США, снялся в фотосессии, для которой переоделся в женщину. Об этом пишет «Слово о дело».

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После начала спецоперации на Украине участники группы Little Big резко осудили действия России и уехали в Лос-Анжелес. После скандального переезда музыканты выступил с поддержкой ЛГБТ-движения и приняли участие в так называемом «месяце гордости».

Солист коллектива Илья Прусикин снялся в фотосессии, примерив на себя женский образ. На фото артист позирует со своей возлюбленной Софьей Таюрской. В кадре он запечатлен в синем платье, при этом скрывать татуировки и усы музыкант не стал.

Ранее коллектив выпустил антироссийский клип. В нем музыканты выразили свое негативное отношение к спецоперации на территории Украины. В ответ на это продюсер Иосиф Пригожин назвал артистов «малообразованными» и предложил лишить их российского гражданства. По его мнению, музыканты пытаются рассказывать про пацифизм в то время, как Запад «занимается геноцидом нашего народа». Пригожин подчеркнул, что таких артистов нужно забыть, как страшный сон.