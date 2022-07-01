Асмус призналась, что злоупотребляла диетами

«Раньше я все время сидела на голодных диетах, принимала себя, только когда вес был 41 кг. Я питалась подорожником или максимум съедала пол-яблока в день во время съемок, спектаклей, где мне нужно было выходить в белье или в обтягивающем платье», — подчеркнула Асмус.