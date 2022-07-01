Асмус призналась, что злоупотребляла диетами

Актриса Кристина Асмус в ходе прямого эфира «ОК на связи» вспомнила, как злоупотребляла диетами и «питалась подорожником» из-за страха набрать лишние килограммы.
«Раньше я все время сидела на голодных диетах, принимала себя, только когда вес был 41 кг. Я питалась подорожником или максимум съедала пол-яблока в день во время съемок, спектаклей, где мне нужно было выходить в белье или в обтягивающем платье», — подчеркнула Асмус.
Актриса добавила, что сейчас принимает себя при любой фигуре. По словам звезды «Интернов», она ест, когда голодна, и больше не «парится» из-за складки на животе или прыщей на лице в день съемки. Асмус призналась, что уделяет внимание более значимым аспектам своей жизни.