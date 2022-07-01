Продюсер назвал артистов, способных заменить Маслякова в КВН

Замену ведущему Клуба веселых и находчивых Александру Маслякову так и не нашли, поэтому он вернулся на свой пост после выздоровления. Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров перечислил имена тех людей, кто мог бы вести эту программу вместо Маслякова, передает портал Blitz.Center.
«Человек обязательно должен быть из КВН, Дмитрий Нагиев не был резидентом КВН, поэтому нужны какие-то другие кандидатуры. Гарик Мартиросян подошел бы, Сергей Светлаков мог бы вписаться, они более консервативные, статные. Вадим Галыгин не сильно подходит, он драйвовый персонаж», – прокомментировал Ашуров.
Напомним, что программа КВН является прообразом чешской передачи «Вечер веселых вопросов». Из-за болезни Маслякова несколько выпусков шоу вели другие артисты, среди которых были Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев.