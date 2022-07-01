Продюсер назвал артистов, способных заменить Маслякова в КВН

Замену ведущему Клуба веселых и находчивых Александру Маслякову так и не нашли, поэтому он вернулся на свой пост после выздоровления. Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров перечислил имена тех людей, кто мог бы вести эту программу вместо Маслякова, передает портал Blitz.Center.