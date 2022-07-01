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46 минут назад

«Открывайте счета в Грузии»: Собчак дала россиянам экономический совет

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак посоветовала россиянам открывать счета в иностранных банках. Так в своем Telegram-канале «Кровавая Барыня» она прокомментировала увеличение с 1 июля лимита на перевод средств за границу.

Собчак дала экономический совет россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Мы можем с сегодняшнего дня переводить не 150 тысяч долларов, а миллион в месяц на любой банковский счет других государств. Совет от сердца: открывайте счета в Грузии, Армении», — заявила Собчак.

Журналистка также пошутила, что россиян по чуть-чуть перестают «ограничивать в правах» и скоро жителям страны «разрешат и наличные доллары снимать в банках». Однако, по мнению Ксении, это все равно невозможно — бумажной иностранной валюты в стране якобы просто нет. При этом даже при выводе средств за рубеж «с таким искусственным курсом» у россиян немного возможностей для накоплений, заключила Собчак.

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Напомним, ранее телеведущая отмечала, что никогда не хранила свои сбережения в рублях и все заработки в российской валюте сразу переводила в доллары и евро.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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