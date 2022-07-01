Признанный иноагентом Моргенштерн решил вернуться в Россию

Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн купил билет на самолет из Праги в Москву. Как сообщает «Мослента», в своих соцсетях он призвал москвичей забронировать место в его ресторане Kaif Provenance.

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В качестве доказательства возвращения на Родину он опубликовал фотографию авиабилета с информацией о рейсе. Согласно ей, музыкант должен прилететь в Москву в ближайшие часы.

Напомним, что артист покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ему пригрозили уголовным делом по возвращении в страну, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала клип исполнителя под названием «Клип за десять лямов» нарушающим авторские права. Позднее его внесли в список иноагентов.