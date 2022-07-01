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1 час назад

Раскрыто местонахождение продюсера Шатунова Андрея Разина

Елена Прошина

Продюсер умершего Юрия Шатунова Андрей Разин может жить не в США, как он заявлял ранее. Его коллега Андрей Тимофеев рассказал, что в действительности Разин приобрел себе апартаменты в турецкой Анталии, пишет «Слово и Дело».

Раскрыто местонахождение продюсера Шатунова Андрея Разина
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что некоторое время назад Разин распродал все свое имущество в России и заявил, что переезжает в США. После смерти Шатунова он звонил родственникам солиста «Ласкового мая» и выражал соболезнования, однако на похороны так и не явился – по его словам, он не смог прилететь в Москву из-за отсутствия авиабилетов.

Тимофеев, который работал с Разиным в 2020 году, поставил под сомнение слова продюсера о переезде в США.

«Сегодня позвонил наш общий знакомый — по его словам, продюсер живет в Турции. Он приобрел апартаменты Анталии, где, собственно, и обосновался», — сказал он.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его сердце буквально разорвалось и, по словам директора артиста Аркадия Кудряшова, в такой ситуации ему не смог бы помочь ни один врач. Позднее семья Шатунова сделала заявление, что они не имеют претензий к медикам.

Директор Шатунова связал плохое здоровье певца с судами с Разиным

Сейчас в суде продолжаются разбирательства по поводу авторских прав на песни группы «Ласковый май». Если Разин победит в суде, то семья Шатунова может потерять недвижимость в Германии.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Тимофеев,Андрей Разин,
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