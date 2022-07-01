Мошенники воспользовались смертью Шатунова

Аркадий Кудряшов, директор Юрия Шатунова узнал, что некие люди чуть ли ни у гроба начали сбор средств на памятник экс-солисту «Ласкового мая».

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По словам Кудряшова, в данный момент никто никакие средства не собирает. Он призвал поклонников певца верить только информации из официальных проверенных источников, которыми выступают официальный сайт Юрия Шатунова и его официальные страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В беседе с «АиФ» Кудряшов заявил: «Люди хотят нагреть руки на смерти Юры».