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30 минут назад

Моргенштерн* рассказал о планах вернуться в Россию. «Кажется что-то будет»

Ura.Ru

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) приедет в Россию. Об этом сообщает telegram-канал «Не Моргенштерн».

Моргенштерн* рассказал о планах вернуться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бронируйте столики в „Кайфе“ (ресторан рэпера „Kaif Provenance“ — прим. URA.RU) на завтра. Кажется что-то будет», — сказал Алишер Моргенштерн.

Также в своем telegram-канале артист выложил скриншот электронного билета.

Моргенштерн рассказал о страхе возвращения в Россию

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России после обвинения в торговле наркотиками председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Комментируя сообщения СМИ об «окончательной эмиграции», артист заверил, что «Россия от него так легко не отделается». 6 мая рэпер был внесен в реестр иностранных агентов. Причины тому назвала член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что Моргештерн пытается обжаловать решение Минюста РФ. 17 июня Моргенштерн заявил о закрытии своего ресторана «Kaif Provenance» в Москве.

*Алишер Моргенштерн внесен в список иноагентов.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Екатерина Мизулина,Сергей Жорин,Александр Бастрыкин,Минюст России,Следственный комитет,Общественная палата России,
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