Известная певица объяснила покупку места на кладбище в Израиле Пугачевой

Ранее в СМИ снова появились сообщения о том, что Пугачева приобрела два места на древнейшем кладбище в Кесарии, где похоронены многие израильские знаменитости. Однако источники из окружения певицы заявили, что этим слухам более 20 лет и до сих пор они не получили подтверждения. По их словам, на данные сообщения Пугачева лишь усмехалась, но и не опровергала, и не подтверждала. Они указывали на то, что у нее уже есть участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мама и брат.