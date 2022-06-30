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1 час назад

Известная певица объяснила покупку места на кладбище в Израиле Пугачевой

Елена Прошина

Певица Ольга Зарубина считает, что Алла Пугачева купила два места на кладбище в Израиле, потому что просто хочет быть похоронена на своей исторической родине. Своим видением ситуации она поделилась с порталом Prozvezd.

Известная певица объяснила покупку места на кладбище в Израиле Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Зарубиной, всех людей «тянут гены» и Пугачева не стала исключением. Она уверена, что где-то в подсознании певицы есть ощущение, что «ей нужно прилечь именно в Израиле».

Ранее в СМИ снова появились сообщения о том, что Пугачева приобрела два места на древнейшем кладбище в Кесарии, где похоронены многие израильские знаменитости. Однако источники из окружения певицы заявили, что этим слухам более 20 лет и до сих пор они не получили подтверждения. По их словам, на данные сообщения Пугачева лишь усмехалась, но и не опровергала, и не подтверждала. Они указывали на то, что у нее уже есть участок на Кузьминском кладбище в Москве, где похоронены ее мама и брат.

Шоу-бизнес,Ольга Зарубина,Алла Пугачева,
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