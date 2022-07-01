Николай Басков рассказал о ненависти и угрозах

Многие российские звезды, выразившие антироссийскую позицию, столкнулись с критикой тех знаменитостей, которые поддерживают военную спецоперацию в Украине. Так, исполнитель Николай Басков рассказал порталу SM News о том, что столкнулся с волной ненависти в свой адрес. Из-за негатива, который «вылился» на артиста, ему даже пришлось сдать свой телефон в «определенные органы».

Фото: Instagram (организация запрещена в России) Instagram

Артист и подумать не мог, что среди его соотечественников могут оказаться «недалекие люди». Басков признался, что на его телефон пришли тысячи сообщений с угрозами. Самое страшное, что ненавистники угрожали Николаю расправой.