В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
51 минуту назад

Николай Басков рассказал о ненависти и угрозах в свой адрес

Ovideo.ruиещё 2

Многие российские звезды, выразившие антироссийскую позицию, столкнулись с критикой тех знаменитостей, которые поддерживают военную спецоперацию в Украине. Так, исполнитель Николай Басков рассказал порталу SM News о том, что столкнулся с волной ненависти в свой адрес. Из-за негатива, который «вылился» на артиста, ему даже пришлось сдать свой телефон в «определенные органы».

Николай Басков рассказал о ненависти и угрозах
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Артист и подумать не мог, что среди его соотечественников могут оказаться «недалекие люди». Басков признался, что на его телефон пришли тысячи сообщений с угрозами. Самое страшное, что ненавистники угрожали Николаю расправой.

Басков отмечает, что некоторым людям приходится буквально разжевывать информацию, «поскольку они не многое не понимают». В части шоу-бизнеса артист приобрел немало новых друзей, и избавился от тех людей, которые «изрыгают ненависть по отношению к России».

Шоу-бизнес,Николай Басков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители