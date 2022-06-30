Суд отклонил иск к Собчак от последователей религиозного культа

Кунцевский суд Москвы отклонил коллективный иск последователей религиозного движения «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии» Григория Грабового к журналистке и блогерше Ксении Собчак. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

Фото: Осторожно: Собчак / YouTube Осторожно: Собчак / YouTube

Истцы требовали взыскать с Собчак девять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Они также утверждали, что заявления Собчак о Грабовом, прозвучавшие в интервью с блогершей Еленой Блиновской, в которых телеведущая назвала лидера культа мошенником, причинили им серьезные моральные страдания. Кроме того, истцы требовали признать сведения о Грабовом, прозвучавшие в интервью, недействительными.

Представители Собчак отсутствовали в суде. Истцы отказали от комментариев СМИ. О том, планируют ли они обжаловать решение суда, не сообщается.

Интервью Блиновской вышло на YouTube-канале Собчак в начале января. Во время беседы телеведущая довела блогершу до истерики неудобными вопросами. Блиновская пригрозила «плюнуть в рожу» Собчак после того, как журналистка начала говорить о ее некомпетентности.