В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Нетребко продает квартиру в Вене за 210 миллионов рублей

WomanHit.ru

Оперная дива Анна Нетребко уже много лет работает и живет в Европе. За эти годы артистка смогла получить многомилионные гонорары, которые она потратила на недвижимость в разных странах мира. Так, у знаменитости есть двухэтажная квартира в Вене площадью 225 квадратных метров.

Нетребко продает квартиру в Вене за 210 миллионов рублей
Фото: СОЦСЕТИСОЦСЕТИ

Однако сейчас певица решила избавиться от жилья и продает его за 3,9 миллиона евро (около 210 миллионов рублей по курсу на сегодняшний день). В столице Австрии Анне понравилась другая квартира и эту она решила продать.

Апартаменты декорированы в стиле барокко, занимают два этажа и имеют два входа. «На первом этаже расположены гостиная с большим панорамным окном с видом на францисканскую церковь, просторная кухня, еще одна гостиная, прихожая, гостевой туалет, а также спальня с ванной и туалетом, гардеробная, две кладовые. На втором этаже есть галерея, а также гостиная со спальней, большой ванной комнатой, паровой баней, шкафом и туалетом», — говорится в объявлении, размещенном на австрийском сайте недвижимости. Также у квартиры есть просторная терраса на крыше.

Недавно Нетребко продала апартаменты в центре Нью-Йорка. Они находились на 32-м этаже небоскреба на Манхэттене.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители