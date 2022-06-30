Нетребко продает квартиру в Вене за 210 миллионов рублей

Оперная дива Анна Нетребко уже много лет работает и живет в Европе. За эти годы артистка смогла получить многомилионные гонорары, которые она потратила на недвижимость в разных странах мира. Так, у знаменитости есть двухэтажная квартира в Вене площадью 225 квадратных метров.

Фото: СОЦСЕТИ СОЦСЕТИ

Однако сейчас певица решила избавиться от жилья и продает его за 3,9 миллиона евро (около 210 миллионов рублей по курсу на сегодняшний день). В столице Австрии Анне понравилась другая квартира и эту она решила продать.

Апартаменты декорированы в стиле барокко, занимают два этажа и имеют два входа. «На первом этаже расположены гостиная с большим панорамным окном с видом на францисканскую церковь, просторная кухня, еще одна гостиная, прихожая, гостевой туалет, а также спальня с ванной и туалетом, гардеробная, две кладовые. На втором этаже есть галерея, а также гостиная со спальней, большой ванной комнатой, паровой баней, шкафом и туалетом», — говорится в объявлении, размещенном на австрийском сайте недвижимости. Также у квартиры есть просторная терраса на крыше.