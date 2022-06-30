Королева сделала признание о своей болезни

Певица Наташа Королева рассказала, что годами страдает от крапивницы. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она призналась, что впервые заболевание проявилось у нее в возрасте 23 лет.

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С тех пор пятна на коже то появляются, то пропадают – все это вызывает сильный дискомфорт.

«Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле», — приложила она снимок с пятнами на теле, которые проявились за ночь.