Королева сделала признание о своей болезни

Певица Наташа Королева рассказала, что годами страдает от крапивницы. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она призналась, что впервые заболевание проявилось у нее в возрасте 23 лет.
С тех пор пятна на коже то появляются, то пропадают – все это вызывает сильный дискомфорт.
«Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле», — приложила она снимок с пятнами на теле, которые проявились за ночь.
Напомним, что ранее супруг Королевой, танцовщик Сергей Глушко развеял появившиеся слухи о разводе. Он объяснил, что у них с женой сейчас слишком загруженные графики и они редко видятся, а порой им приходится даже посещать светские мероприятия по отдельности.