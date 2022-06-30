На похоронах Пьера Нарцисса объявилась его невеста

Сегодня в Москве прошла церемония прощания с Пьером Нарциссом. На мероприятии внезапно появилась некая женщина, назвавшая себя его невестой. Об этом пишет StarHit.

Церемонию в ритуальном зале ЦКБ посетила Ксения Грин. По ее словам, Пьер был ее женихом, якобы пара собиралась пожениться и обзавестись детьми.

«Мы веселились, ставили друг другу свои песни, потому что я тоже певица. Этот человек — мой ангел-хранитель. У меня даже песня о нем есть… Он остался моим самым лучшим другом. На самом деле мы хотели пожениться», — рассказала женщина.

По словам Грин, сделать это им помешали юридические формальности. Ксения официально была замужем и ждала свидетельства о разводе. У влюбленных были большие планы на будущее, они даже хотели обзавестись детьми.

«Мы бывало ссорились — жутко друг друга ревновали, потому что оба из шоу-бизнеса, знаем, что здесь да как. Жили вместе в его квартире», — рассказала Ксения.

Артистка также добавила, что Пьер всегда был жизнерадостным и никогда не рассказывал о недомоганиях. Певец скрывал от нее свои болячки, т.к. не хотел, чтобы она переживала. При этом Ксения подчеркнула, что у нее есть все доказательства их отношений.