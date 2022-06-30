Лазарев дал концерт для беженцев из Донбасса

Певец Сергей Лазарев дал концерт в Калуге для беженцев из Донбасса. Концерт должен был состояться 23 июня, однако по техническим причинам он был перенесен.

Исполнитель хита «Сдавайся» неоднозначно высказался о специальной операции России на Украине. Несмотря на это, его выступление в Калуге все-таки состоялось.

Вокалист выступил для беженцев ЛНР и ДНР. Гостями представления стали порядка 800 человек. Певец устроил фотосессию после концерта и раздал автографы всем желающим. Само выступление было бесплатным.

«Мы пригласили на концерт беженцев из Донбасса. Захотели подарить им частичку своей души, поддержки, как-то порадовать их в эти непростые времена», — сообщил Лазарев.