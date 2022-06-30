В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Сергей Лазарев дал концерт для беженцев из Донбасса

Слово и Делоиещё 1

Певец Сергей Лазарев дал концерт в Калуге для беженцев из Донбасса. Концерт должен был состояться 23 июня, однако по техническим причинам он был перенесен.

Лазарев дал концерт для беженцев из Донбасса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполнитель хита «Сдавайся» неоднозначно высказался о специальной операции России на Украине. Несмотря на это, его выступление в Калуге все-таки состоялось.

Вокалист выступил для беженцев ЛНР и ДНР. Гостями представления стали порядка 800 человек. Певец устроил фотосессию после концерта и раздал автографы всем желающим. Само выступление было бесплатным.

«Мы пригласили на концерт беженцев из Донбасса. Захотели подарить им частичку своей души, поддержки, как-то порадовать их в эти непростые времена», — сообщил Лазарев.

С началом специальной операции Сергей Лазарев высказался против действий Владимира Путина. Однако, после волны критики в свой адрес, он поменял мнение и пообещал дать концерт для жителей Донбасса. Слово певец сдержал.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители