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3 часа назад

Басков пожаловался на угрозы из-за поддержки спецоперации

Елена Прошина

Певец Николай Басков рассказал об угрозах, которые стали ему поступать из-за поддержки спецоперации России на Украине. В интервью для «SM-News» он признался, что получает гневные сообщения каждый день.

Басков пожаловался на угрозы из-за поддержки спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Басков уже передал свой смартфон в соответствующие правоохранительные органы для расследования. По его словам, за месяц в его социальных сетях набралось около 75 тыс. сообщений с угрозами.

«Но дух сломить нельзя. Нам есть за что сражаться. Есть люди, которые далеки от этого, есть, которые разобрались в этой ситуации», - заявил певец.

Басков также добавил, что многим людям приходится объяснять и рассказывать, что на самом деле происходит в мире и с чем в действительности связан кризис на Украине. По его мнению, некоторые люди не понимают всю суть ситуации.

Шоу-бизнес,Николай Басков,
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