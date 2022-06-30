Басков пожаловался на угрозы из-за поддержки спецоперации

Певец Николай Басков рассказал об угрозах, которые стали ему поступать из-за поддержки спецоперации России на Украине. В интервью для «SM-News» он признался, что получает гневные сообщения каждый день.

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Басков уже передал свой смартфон в соответствующие правоохранительные органы для расследования. По его словам, за месяц в его социальных сетях набралось около 75 тыс. сообщений с угрозами.

«Но дух сломить нельзя. Нам есть за что сражаться. Есть люди, которые далеки от этого, есть, которые разобрались в этой ситуации», - заявил певец.