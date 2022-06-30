Басков пожаловался на угрозы из-за поддержки спецоперации

Певец Николай Басков рассказал об угрозах, которые стали ему поступать из-за поддержки спецоперации России на Украине. В интервью для «SM-News» он признался, что получает гневные сообщения каждый день.
Басков уже передал свой смартфон в соответствующие правоохранительные органы для расследования. По его словам, за месяц в его социальных сетях набралось около 75 тыс. сообщений с угрозами.
«Но дух сломить нельзя. Нам есть за что сражаться. Есть люди, которые далеки от этого, есть, которые разобрались в этой ситуации», - заявил певец.
Басков также добавил, что многим людям приходится объяснять и рассказывать, что на самом деле происходит в мире и с чем в действительности связан кризис на Украине. По его мнению, некоторые люди не понимают всю суть ситуации.