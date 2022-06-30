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3 часа назад

Дочь Успенской ответила на слухи о романе с Басковым

Елена Прошина

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опровергла слухи о романе с Николаем Басковым. В беседе с Woman.ru она сказала, что сейчас ее сердце свободно.

Дочь Успенской ответила на слухи о романе с Басковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу состояться как творческая единица. Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни, мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения», — подчеркнула Плаксина.

Она также отметила, что у нее не возникнет особых трудностей, когда ей захочется найти мужчину. Плаксина считает, что людям со схожим мышлением и характером свойственно притягиваться друг к другу. Для будущей семьи она ищет человека, который будет ее оберегать и поддерживать.

Напомним, что ранее Басков опроверг слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной Софи Кальчевой. Он признался, что действительно общаться с ней, но никаких отношений между ними нет.

Шоу-бизнес,Софи Кальчева,Любовь Успенская,Николай Басков,
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