Жена Пьера Нарцисса рассказала об убытках из-за переноса похорон

Бывшая жена певца Пьера Нарцисса призналась, что потеряла немало средств, так как похороны музыканта дважды переносились по просьбе его матери и сестры из Камеруна. В разговоре с «360» Виктория Калачева посетовала, что родственники Нарцисса «не послали даже рубля».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Артём Соболев/NEWS.ru

Они не послали ни рубля, все делали мы, на наши сбережения, с миру по нитке собрали фанаты и родные. Некоторые очень важные люди, мы не ожидали, пришли на помощь сами, безо всяких напоминаний вышли на связь и первым делом все уладили, — рассказала Калачева.

Она учла предсмертные пожелания своего бывшего мужа и выбрала для него белый гроб с золотой отделкой за 200 тысяч рублей. Однако тело Нарцисса отправят на родину в Камерун в специальном гробу, где певца позже перезахоронят. Средства на перелет и организационные моменты также выделила именно Калачева.

Прощание с Пьером Нарциссом, умершим 21 июня, должно было состояться 25 июня. Однако тогда собравшимся возле ритуального зала внезапно сообщили, что церемония не состоится. По сообщениям СМИ, мать и сестра Пьера Нарцисса, проживающие в Камеруне, выступили против выдачи его тела из морга. Женщины опасались, что певца могут похоронить в России, в то время как они хотят, чтобы он упокоился в семейном склепе на родине.