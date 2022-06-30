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2 часа назад

Афиши концерта Макса Барских появились в Москве

Елена Прошина

Афиши концерта украинского певца Макса Барских, который регулярно критиковал россиян после начала спецоперации РФ на Украине, заметили в Москве. Как сообщает «Слово и Дело», в них сказано, что мероприятие под названием «Вне политики» пройдет 26 августа 2022 года в дворце культуры «Юбилейный».

Афиши концерта Макса Барских появились в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Барских никаких заявлений по этому поводу не делал, а потому, предположительно, кто-то решил так подшутить над певцом.

Напомним, что после начала спецоперации певец раскритиковал Россию, назвав ее «дырявой страной», и отказался от концертов в РФ. Кроме того, он отменил свои выступления на территории страны и отказался возвращать поклонникам деньги за билеты.

В апреле Барских заявил, что собирается вступить в ряды Вооруженных сил Украины и пройдет двухнедельное обучение. Несмотря на это, в мае он уехал в США, где выступал на различных мероприятиях.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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