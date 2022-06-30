Дочь Тутберидзе тайно вышла замуж

«Я ничего об этом не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Все у них в порядке», — отметил артист в беседе с порталом Woman.ru.