Дочь Тутберидзе тайно вышла замуж

19-летняя фигуристка Диана Дэвис на протяжении многих лет выступает в паре с 22-летним Глебом Смолкиным. Стало известно, что знаменитостей связывают не только профессиональные отношения, но и романтические.
Диана и Глеб решили тайно пожениться в США. Пара расписалась еще 18 марта в штате Невада. Соответствующий документ появился в Сети.
Напомним, Дэвис родилась в Америке. Несмотря на иностранное гражданство, девушка представляет Россию на международных спортивных соревнованиях.
Хотя сейчас отец фигуриста — актер Борис Смолкин, звезда сериала «Моя прекрасная няня», отрицает данную информацию.
«Я ничего об этом не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Все у них в порядке», — отметил артист в беседе с порталом Woman.ru.