Дана Борисова назвала телешоу «Дом-2» помойкой

Также она заявила, что не пошла бы сниматься в передаче подобного формата. Однако собеседник звезды шоумен Гоген Солнцев высказал негодование по этому поводу. Он напомнил, что Борисова борется с наркотической зависимостью, а также заявил, что она «ходит только по помойкам».