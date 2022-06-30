В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Дана Борисова назвала телешоу «Дом-2» помойкой

Елена Прошина

Телеведущая Дана Борисова подвергла критике телевизионную программу «Дом-2». В эфире YouTube-шоу «Поясни за» она назвала передачу «помойкой».

Дана Борисова назвала телешоу «Дом-2» помойкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сейчас давай еще "Дом-2" обсудим. Эту помойку. Развратная помойка. С такими же ведущими», — высказалась Борисова.

Также она заявила, что не пошла бы сниматься в передаче подобного формата. Однако собеседник звезды шоумен Гоген Солнцев высказал негодование по этому поводу. Он напомнил, что Борисова борется с наркотической зависимостью, а также заявил, что она «ходит только по помойкам».

«В такую помойку я бы не пошла», - парировала звезда.

Ранее Дана Борисова заявила, что судится с бывшим мужем Максимом Аксеновым из-за алиментов на 14-летнюю дочь. По ее мнению, мужчина скрывает свои настоящие доходы. По сведениям телеведущей, за последний год прибыль компании Аксенова составила 26 млн рублей, однако его официальная зарплата составляет 20 тысяч рублей. В итоге на дочь он платит 15 тыс. в месяц.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Максим Аксенов,Дана Борисова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители