Дана Борисова назвала телешоу «Дом-2» помойкой

Телеведущая Дана Борисова подвергла критике телевизионную программу «Дом-2». В эфире YouTube-шоу «Поясни за» она назвала передачу «помойкой».
«Мы сейчас давай еще "Дом-2" обсудим. Эту помойку. Развратная помойка. С такими же ведущими», — высказалась Борисова.
Также она заявила, что не пошла бы сниматься в передаче подобного формата. Однако собеседник звезды шоумен Гоген Солнцев высказал негодование по этому поводу. Он напомнил, что Борисова борется с наркотической зависимостью, а также заявил, что она «ходит только по помойкам».
«В такую помойку я бы не пошла», - парировала звезда.
Ранее Дана Борисова заявила, что судится с бывшим мужем Максимом Аксеновым из-за алиментов на 14-летнюю дочь. По ее мнению, мужчина скрывает свои настоящие доходы. По сведениям телеведущей, за последний год прибыль компании Аксенова составила 26 млн рублей, однако его официальная зарплата составляет 20 тысяч рублей. В итоге на дочь он платит 15 тыс. в месяц.