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2 часа назад

Директор Шатунова рассказал, что на самом деле убило артиста

РИА "ФедералПресс"

В Сети ходили слухи, что Юрия Шатунова можно было спасти. Но директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал СМИ – шансов не было.

Директор Шатунова рассказал, что на самом деле убило артиста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы даже произошло чудо, он остался бы инвалидом», – передает «Комсомольская правда».

У звезды разорвало сердце в трех местах. Врачи сделали все возможное. Но лежать прикованным к койке и не узнавать людей вокруг, Шатунов бы точно не хотел, говорит он.

По мнению Кудряшова, артиста измотали суды с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Тот пытался заполучить права на все хиты Шатунова.

Перед смертью Юра выиграл право выступать с нашими любимыми песнями, но воспользоваться победой так и не успел.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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