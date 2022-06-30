Директор Шатунова рассказал, что на самом деле убило артиста

В Сети ходили слухи, что Юрия Шатунова можно было спасти. Но директор артиста Аркадий Кудряшов рассказал СМИ – шансов не было.

«Если бы даже произошло чудо, он остался бы инвалидом», – передает «Комсомольская правда».

У звезды разорвало сердце в трех местах. Врачи сделали все возможное. Но лежать прикованным к койке и не узнавать людей вокруг, Шатунов бы точно не хотел, говорит он.

По мнению Кудряшова, артиста измотали суды с бывшим продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Тот пытался заполучить права на все хиты Шатунова.