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4 часа назад

В вопросе похорон Пьера Нарцисса поставлена точка

Елена Прошина

Певец Пьер Нарцисс будет похоронен в Камеруне. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства африканской страны в России Тангу Бианга, пишет РИА Новости.

В вопросе похорон Пьера Нарцисса поставлена точка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Похороны состоятся в Камеруне», — сказал он.

При этом он отметил, что точная дата похорон пока неизвестна.

В четверг 30 июня в Москве должна пройти церемония прощания с певцом. Ранее ее дважды переносили из-за проволочек с документами и рассогласованности родственников. Как сообщала экс-жена артиста Валерия Калачева, сразу после церемонии тело исполнителя отправят в Камерун.

Напомним, троюродная сестра Нарцисса, джазовая певица Виктория Пьер-Мари усомнилась ранее в том, что Пьер мог умереть из-за проблем с сердцем. По ее словам, он всегда имел отменное здоровье и занимался спортом. Он добавила, что родственники хотели бы провести расследование причин его смерти.

Шоу-бизнес,Виктория Пьер-мари,Пьер Нарцисс,
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