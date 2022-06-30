В вопросе похорон Пьера Нарцисса поставлена точка

Певец Пьер Нарцисс будет похоронен в Камеруне. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства африканской страны в России Тангу Бианга, пишет РИА Новости.
«Похороны состоятся в Камеруне», — сказал он.
При этом он отметил, что точная дата похорон пока неизвестна.
В четверг 30 июня в Москве должна пройти церемония прощания с певцом. Ранее ее дважды переносили из-за проволочек с документами и рассогласованности родственников. Как сообщала экс-жена артиста Валерия Калачева, сразу после церемонии тело исполнителя отправят в Камерун.
Напомним, троюродная сестра Нарцисса, джазовая певица Виктория Пьер-Мари усомнилась ранее в том, что Пьер мог умереть из-за проблем с сердцем. По ее словам, он всегда имел отменное здоровье и занимался спортом. Он добавила, что родственники хотели бы провести расследование причин его смерти.