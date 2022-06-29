Прилучного раскритиковали за жестокое обращение с животными

Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) видеоролик, на котором он гуляет вместе с детьми и двумя собаками на поводке.

На кадрах видно, как один из псов рванулся вперед, однако актеру удалось удержать его на поводке. После этого звезда «Мажора» без какой-либо видимой причины пнул вторую собаку. Поклонники не оценили такое обращение с животными и раскритиковали поступок артиста.