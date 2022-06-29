Прилучного раскритиковали за жестокое обращение с животными

Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) видеоролик, на котором он гуляет вместе с детьми и двумя собаками на поводке.
«На районе», — написал Прилучный.
На кадрах видно, как один из псов рванулся вперед, однако актеру удалось удержать его на поводке. После этого звезда «Мажора» без какой-либо видимой причины пнул вторую собаку. Поклонники не оценили такое обращение с животными и раскритиковали поступок артиста.
«Зачем собаку пинать, да еще при детях?!»; «Зачем пинать собаку? Жесть просто. Тем более, что она шла спокойно»; «Мне самой стало больно, когда Павел пнул собаку, которая на поводке спокойно идет», — написали фанаты.
Ранее Прилучный показал отпускное фото с детьми и новой возлюбленной.