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1 час назад

Наташа Королева рассказала о тяжелом недуге и показала изуродованное тело

Passion.ru

Пока остальные знаменитости активно замазывают синяки и ссадины, убирают лишние морщины и килограммы, Наташа Королева показывает себя во всей красе. 49-летняя исполнительница, по ее словам, абсолютно не стесняется своего возраста и внешнего вида.

Наташа Королева рассказала о тяжелом недуге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вот и в этот раз в своем микроблоге она опубликовала «честное фото», откровенно рассказав, что в 23 года «познакомилась» с тяжелой формой аллергии – крапивницей. Она не могла спокойно переносить сезон цветения – ее тело покрывалось страшными красными пятнами, отекало и зудело. В итоге вместо красивого отражения она видела изуродованное тело, которое не добавляло оптимизма.

«Я аллергик с большим стажем. Чего я только не перепробовала! Препараты, лечение в клиниках... Я могла проснуться и офигеть от того, что происходит на моем теле», - призналась исполнительница.

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По ее словам, современные методики лечения аллергии должного эффекта не давали, но спустя годы борьбы ей все же удалось решить проблему. Она начала чистить организм изнутри и это помогло ей позабыть про недуг. Всем желающим она пообещала подсказать чудодейственный рецепт, но, разумеется, не бесплатно. Видимо, в отсутствии проектов знаменитость решила таким образом решить финансовые проблемы и начать наконец реставрацию особняка, который она приобрела еще в 19 лет.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,
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