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33 минуты назад

Лобода переписала подмосковный особняк на охранника

Елена Прошина

Оставшаяся без работы украинская певица Светлана Лобода сейчас живет на две страны — Кипр и ОАЭ. Однако от российского имущества звезда не торопится избавляться. Стало известно на кого она переписала свое жилье. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Лобода переписала дом на охранника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За Лободой в российской столице числится дом и квартира. Как удалось выяснить, особняк артистки расположен в Красногорске. Певице подарил его влиятельный бизнесмен. Стоимость дома оценивается в 70 млн рублей. Сейчас объект оказался записан на Гаджимурата Абдулаева. Мужчина долгие годы работал у певицы охранником.

Также у Лободы имеется трехкомнатная квартира в Москве, доставшаяся ей от бабушки. Пока неизвестно, успела ли она ее переоформить. Кроме того, певица продлила аренду помещения в Москве, где хранится ее музыкальная аппаратура.

Судя по всему, работы у Лободы в ближайшее время не предвидится. В Дубае артистка сначала жила в люксовом доме на побережье, а сейчас переехала в отель. Кроме того, Светлане пришлось распустить свой коллектив.

Ранее стало известно, кто на самом деле спонсирует Светлану Лободу. Оказалось, что певица живет с украинским олигархом Артуром Гранцем. Именно он содержит исполнительницу. Поговаривают, что перед началом спецоперации на Украине он развелся с женой и переехал с Лободой за границу.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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