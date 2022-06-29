Моргенштерна заметили в Чехии с бывшей женой

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) проводит время вместе с бывшей супругой Диларой. Об этом сообщает StarHit.
Экс-возлюбленных заметили в Чехии. Сообщается, что музыкант с блогершей вместе прогуливались по городу.
В последнее время Дилара публиковала в соцсетях откровенные фото в белье. Позже она выложила пост в одежде.
«Девочки, он наконец понял, кого потерял, снова можно постить фотографии в одежде», — написала она.
Ранее Моргенштерн рассказал, что закрывает свой ресторан Kaif Provenance. Заведение проработало в Москве чуть меньше двух лет. В мае ресторан на Большой Дмитровке оштрафовали на 1,5 млн руб. Штраф наложили после того, как в ресторане изъяли алкоголь, который продавали без разрешения на это.