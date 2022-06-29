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13 минут назад

Как выглядит дочь самой популярной модели 90-х Кейт Мосс

Александр Котлеткин

Кейт Мосс была одной из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. Она прославилась благодаря своему праздному образу жизни, яркими романами и громкими скандалами. Сейчас подиум покоряет наследница британской супермодели – 19 летняя Лила Мосс.

1/10 Кейт Мосс была одной из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. Она прославилась благодаря своему праздному образу жизни, яркими романами и громкими скандалами. Сейчас подиум покоряет наследница британской супермодели – 19 летняя Лила Мосс
Фото: Соцсети Лилы Мосс
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2/10 Лила Грейс Мосс родилась 29 сентября 2002 года в Лондоне
Фото: Соцсети Лилы Мосс
3/10 Отцом девушки стал Джефферсон Хак, с которым в начале нулевых встречалась ее мать
Фото: Соцсети Лилы Мосс
4/10 Впервые Лила появилась в мире Высокой моды в возрасте 17-ти лет, представляя макияжные фотосессии косметического бренда «Marc Jacobs Beauty»
Фото: Соцсети Лилы Мосс
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5/10 В 2018 году отметилась и на обложке модного британского издания «Dazed
Фото: Соцсети Лилы Мосс
6/10 Сейчас девушка все чаще появляется на модных показах по всему миру
Фото: Соцсети Лилы Мосс
7/10 При этом наследница Мосс старается всячески дистанцироваться от модельной славы своей матери и даже в социальных сетях, выбрала себе псевдоним Лила Грейс
Фото: Соцсети Лилы Мосс
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Лила Грейс Мосс родилась 29 сентября 2002 года в Лондоне. Отцом девушки стал Джефферсон Хак, с которым в начале нулевых встречалась ее мать.

Впервые Лила появилась в мире Высокой моды в возрасте 17-ти лет, представляя макияжные фотосессии косметического бренда «Marc Jacobs Beauty». В 2018 году отметилась и на обложке модного британского издания «Dazed. Сейчас девушка все чаще появляется на модных показах по всему миру. При этом наследница Мосс старается всячески дистанцироваться от модельной славы своей матери и даже в социальных сетях, выбрала себе псевдоним Лила Грейс.

Как выглядит дочь самой знаменитой в мире модели эпохи 90-х – в галерее «Рамблера»

Шоу-бизнес,Фото,Кейт Мосс,
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