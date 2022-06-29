Кейт Мосс была одной из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. Она прославилась благодаря своему праздному образу жизни, яркими романами и громкими скандалами. Сейчас подиум покоряет наследница британской супермодели – 19 летняя Лила Мосс.

При этом наследница Мосс старается всячески дистанцироваться от модельной славы своей матери и даже в социальных сетях, выбрала себе псевдоним Лила Грейс

Кейт Мосс была одной из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. Она прославилась благодаря своему праздному образу жизни, яркими романами и громкими скандалами. Сейчас подиум покоряет наследница британской супермодели – 19 летняя Лила Мосс

Впервые Лила появилась в мире Высокой моды в возрасте 17-ти лет, представляя макияжные фотосессии косметического бренда «Marc Jacobs Beauty». В 2018 году отметилась и на обложке модного британского издания «Dazed. Сейчас девушка все чаще появляется на модных показах по всему миру. При этом наследница Мосс старается всячески дистанцироваться от модельной славы своей матери и даже в социальных сетях, выбрала себе псевдоним Лила Грейс.