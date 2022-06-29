Лобода переписала дом на охранника

Украинская певица Светлана Лобода нашла способ защитить свою недвижимость в России. Артистка переписала дом в Подмосковье на доверенное лицо, чтобы избежать возможного ареста объекта, сообщает «Комсомольская правда».

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дом находится в Красногорске и располагается по соседству с особняками Стаса Михайлова и Ани Лорак. Лобода получила недвижимость в подарок от влиятельного бизнесмена, стоимость объекта оценивается в 70 миллионов рублей. На данный момент дом официально оформлен на охранника певицы Гаджимурата Абдулаева.

Подготовка соответствующих документов происходила дистанционно — сейчас певица живет на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Лобода не стала выставлять переоформленную квартиру на продажу, а также вывозить все свое имущество из страны — артистка продлила аренду склада в Москве, где хранится ее аппаратура для концертов.