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2 часа назад

Караулова рассказала, как ей удалось "по-хорошему" уйти от Фадеева

Газета.Ru

Певица Юлианна Караулова в разговоре с Teleprogramma.pro рассказала, как ей удалось избежать конфликта с продюсером Максимом Фадеевым после разрыва контракта.

Караулова рассказала, как ей удалось "по-хорошему" уйти от Фадеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительница объяснила, что решила в свое время прекратить сотрудничество из-за простоя в карьере. На тот момент продюсер занимался своим здоровьем и часто находился за пределами России.

«Я понимала: время утекает, тот уровень популярности, который был после «Фабрики звезд», катастрофически быстро падает, и нужно срочно что-то делать. Но ничего не происходило», — вспоминает звезда.

Караулова рассказала, что решила мирно обсудить все детали с Фадеевым.

«Я позвонила Максу, мы разговаривали 4 часа. Потом он позвонил моему папе, и они говорили час. После этого разговора Макс отпустил меня — по-хорошему, никаких неустоек я не платила», — объяснила певица.

Спустя некоторое время продюсер снова предлагал Карауловой сотрудничать, но она отказалась. Позже коллеги пообщались на эту тему, и Фадеев «понял и простил» исполнительницу.

Шоу-бизнес,Юлианна Караулова,Максим Фадеев,
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