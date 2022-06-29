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36 минут назад

Родственники Шатунова собрались судиться с Разиным

Вести Подмосковья

Вдова и дети скончавшегося солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни. Эта информация стала известна со слов Сергея Кузнецова. Это автор всех главных хитов Шатунова. Кузнецов был на закрытом прощании с артистом 27 июня.

Родственники Шатунова собрались судиться с Разиным
Фото: shatunov.comshatunov.com

Кузнецов был шокирован известием о смерти Шатунова. Они близко общались, но в последний раз музыкант лично видел фронтмена «Ласкового мая» только в феврале. Общались они по творческим вопросам. Кузнецов показывал ему новые тексты и песни. Тогда Шатунов не жаловался на здоровье, но отметил, что у него бронхит, но это - не причина отменять концерты.

Судиться родственники Шатунова собираются до тех пор, пока им не перейдут все права на творчество «Ласкового мая». Разина обвиняют в том, что он стал причиной смерти Шатунова. Якобы из-за постоянных судов артист сильно нервничал. Разин отказывался отдавать ему права на творчество.

Шатунов умер из-за обширного инфаркта. Врачи уверяют, что они сделали все, что могли. Поклонники до сих пор не верят в смерть своего кумира. Они не совсем корректно вели себя на прощании со звездой. Были те, кто пел про белые розы у гроба, а еще были те, кто делал селфи с покойником.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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