Родственники Шатунова собрались судиться с Разиным

Вдова и дети скончавшегося солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни. Эта информация стала известна со слов Сергея Кузнецова. Это автор всех главных хитов Шатунова. Кузнецов был на закрытом прощании с артистом 27 июня.

Фото: shatunov.com shatunov.com

Кузнецов был шокирован известием о смерти Шатунова. Они близко общались, но в последний раз музыкант лично видел фронтмена «Ласкового мая» только в феврале. Общались они по творческим вопросам. Кузнецов показывал ему новые тексты и песни. Тогда Шатунов не жаловался на здоровье, но отметил, что у него бронхит, но это - не причина отменять концерты.

Судиться родственники Шатунова собираются до тех пор, пока им не перейдут все права на творчество «Ласкового мая». Разина обвиняют в том, что он стал причиной смерти Шатунова. Якобы из-за постоянных судов артист сильно нервничал. Разин отказывался отдавать ему права на творчество.