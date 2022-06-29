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1 час назад

В посольстве Камеруна ответили на вопрос об отправке тела Пьера Нарцисса на родину

Елена Прошина

Посольство Камеруна в России сообщило, что у них пока нет информации о том, когда тело певца Пьера Нарцисса отправят на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве Камеруна ответили на вопрос об отправке тела Пьера Нарцисса на родину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что Россия стала для артиста камерунского происхождения второй родиной, поскольку дала ему не только возможность обучаться, но и реализовать свой творческий талант и стать знаменитым.

Напомним, что Пьер Нарцисс умер 21 июня в 23:15 на 46-м году жизни. На операционном столе у него отказало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне подагры. Прощание с музыкантом состоится сегодня, 29 июня, в ритуальном зале морга ЦКБ. После этого его тело собираются отправить на родину, в Камерун, для захоронения.

Ранее стало известно, что семья музыканта хочет провести расследование смерти. По словам его троюродной сестры Виктории Пьер-Мари, Нарцисс отличался крепким здоровьем и потому близкие не верят, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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