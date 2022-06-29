Друг Шатунова рассказал о последних словах Юрия

Близкий товарищ певца Андрей Картавцев говорил с другом за несколько часов до его смерти и рассказал, что беспокоило артиста в тот самый день. Больше всего Шатунов думал о судебном процессе с Разиным. Разборки с продюсером знатно потрепали нервы артисту, но после победы в суде он чувствовал долгожданное облегчение и счастье. Картавцев уверен, что борьба за справедливость и многочисленные беспокойство о карьере отразились на здоровье Юры и могли также повлиять на исход трагедии.