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37 минут назад

Друг Шатунова рассказал о последних словах Юрия: «Это было очень тяжело. Я его в таком состоянии никогда не видел»

Popcake.tv

Популярный исполнитель Юрий Шатунов скончался по причине обширного инфаркта. Последние часы своей жизни он провёл с близкими людьми, которые пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, итог оказался плачевным.

Друг Шатунова рассказал о последних словах Юрия
Фото: ТАССТАСС

Близкий товарищ певца Андрей Картавцев говорил с другом за несколько часов до его смерти и рассказал, что беспокоило артиста в тот самый день. Больше всего Шатунов думал о судебном процессе с Разиным. Разборки с продюсером знатно потрепали нервы артисту, но после победы в суде он чувствовал долгожданное облегчение и счастье. Картавцев уверен, что борьба за справедливость и многочисленные беспокойство о карьере отразились на здоровье Юры и могли также повлиять на исход трагедии.

«Я хотел Юру поздравить с победой над Андреем Разиным в суде. Говорю: «Юра, молодец, наконец-то». Он сильно переживал этот судебный процесс, у него отбирали любимые песни. Это было очень тяжело для него, я его в таком состоянии никогда не видел раньше. А тут такая победа», — говорит он на канале НТВ.

Больше всего обиды близкие Шатунова почувствовали из-за того, что не было никаких предпосылок к кончине звезды. По словам Картавцева, долгие годы Юра совершенно не пил алкоголь и старался постоянно быть в движении, поддерживать себя в форме.

Шоу-бизнес,Андрей Картавцев,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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